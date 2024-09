For å kunne realisere store eller små prosjekter, behøver du finansieringen i orden. Om du ikke har dette på plass, kan du vurdere å søke om et forbrukslån. Med et forbrukslån kan du bruke pengene til hva du vil, om det er oppussing, ferie eller refinansiering. I denne artikkelen får du gode tips til hva du bør gjøre for å sikre deg beste forbrukslån på dagen.

Dette kan du bruke et forbrukslån til

En av fordeler som følger det å søke om et forbrukslån er at du ikke behøver å stille sikkerhet for lånet. Dette betyr med andre ord at du ikke trenger å eie verken hus eller hytte for å likevel kunne få innvilget lånet. Dette gjør også at dersom du ikke skulle betale ned lånet, vil du heller ikke stå i fare for å miste noe. Dette er derfor årsaken til hvorfor mange ønsker å søke om et forbrukslån.

En annen fordel er at du står helt fritt til selv å velge hva du vil bruke pengene dine på. Til sammenligning med for eksempel et billån eller boliglån, må du ha godkjenning av banken før du kan bruke midlene du har lånt. Med et forbrukslån kan du bruke pengene til hva du vil, som for eksempel:

Reise Ferie Refinansiering Oppstart av bedrift Videreutvikling av en virksomhet Oppussing Generelt forbruk

Det er viktig å huske på at ettersom lånet blir innvilget uten krav til sikkerhet, er lånet i seg selv en risiko for långiver. Dette innebærer at långiver løper en høyere risiko for økonomiske tap enn ved å innvilge lån som krever sikkerhet. Derfor vil du kunne oppleve at den effektive renten for forbrukslån er høyere enn andre lån med sikkerhet. Det beste forbrukslånet på dagen er det lånet som har de beste betingelsene og vilkårene.

Finn beste forbrukslån på dagen for deg

Å skulle finne frem til det lånet som er best for deg, bør du først og fremst bruke tid på å få en god oversikt over egen økonomi. Deretter kan det være lurt å avgjøre hvor mye du faktisk har behov for å låne.

Kjenn din egen økonomi

Det å kjenne til hvordan det står til med egen økonomi kan bidra til å redusere faren for å låne over evne. Derfor er det anbefalt at du med jevne mellomrom går over dine økonomiske forpliktelser, inntekter og utgifter, slik at du har en god oversikt over den. Dette vil kunne sørge for at du opprettholder kontroll og unngår unødvendige utfordringer med økonomien.

Å sette opp et budsjett vil kunne hjelpe til med dette. Da vil det også kunne være enkelt å se hvilke poster du kan spare penger på og hvor du bruker mye penger. Kanskje kan du redusere lånebehovet ditt ved å spare opp litt penger på egenhånd. Et budsjett vil hjelpe deg med å se hvor mye du har til overs. Dette vil med andre ord være de pengene du har til rådighet når det gjelder å betjene et lån.

Bestem ditt behov for lån

Beste forbrukslån på dagen, er det lånet som er best tilpasset ditt behov. Dette innebærer at du låner akkurat så mye penger som du behøver og sørger for å holde deg til nedbetalingsplanen du har satt opp. Legg en god plan på hva du skal bruke pengene til. Da låner du ikke mer enn du behøver og kan forsikre deg om at du kan betjene lånet.

Forutsetninger for å få beste forbrukslån på dagen

Det å skulle få innvilget et forbrukslån på dagen i dagens samfunn, er ikke noe videre problem. Ettersom samfunnet vårt har blitt mer digitalisert enn noen gang, foregår det meste omkring prosessen rundt lån på nett. Dette betyr at det er fult mulig å få innvilget et forbrukslån på dagen så lenge noen forutsetninger er på plass, som inkluderer at du:

Søker innenfor bankens opprinnelige åpningstid Har en god nok kredittscore som tilfredsstiller lånekravene Kan signere låneavtalen digitalt

Søker innenfor bankens opprinnelige åpningstid

Når du sender inn en søknad om forbrukslån blir de aller fleste søknader godkjent automatisk og du får svar umiddelbart i nettleseren eller på e-post. Slike søknader er sjelden kompliserte eller har opplysninger som avviker fra hva långiver sitter på av informasjon fra kredittopplysningsbyrået. Når du får svaret med det samme, kan du bare signere låneavtalen dersom denne ser grei ut.

Skulle det derimot vise seg at din søknad ikke går gjennom automatisk, er du avhengig av at det er en person på jobb i banken som kan behandle søknaden din. Dersom du har søkt utenfor arbeidstid, vil det ikke være noen der til å se på søknaden din. Da må du vente til banken åpner igjen slik at du eventuelt får innvilget lånesøknaden din da. Søker du for eksempel på en lørdag ettermiddag etter åpningstid, kan du i verste fall måtte vente med å få svar på søknaden din til over helgen.

For at lånet skal kunne utbetales snarlig, er du også avhengig av at du søker innenfor bankens åpningstid. Dette gjelder forøvrig din egen bankforbindelse også. Du må signere låneavtalen og deretter blir lånet utbetalt. De fleste banker har ikke pengeoverføringer i helgene, og dermed blir du nødt til å vente.

Det er med andre ord opp til deg og når du søker, om hvorvidt du får innvilget beste forbrukslån på dagen eller ikke. Sørg derfor for å søke innenfor åpningstiden for å ha oddsen mer på din side. Spesielt gjelder dette deg som ønsker en rask utbetaling og tilgang på midlene.

Ha en kredittscore som tilfredsstiller lånekravene

For at du i det hele tatt skal kunne søke om et forbrukslån, må du kunne tilfredsstille kravene som settes av den enkelte långiver. Deretter må du kunne ha en god nok kredittscore som gjør det formålstjenlig å låne deg penger.

Når du søker om et forbrukslån, eller et hvilket som helst annet lån, blir det foretatt en kredittvurdering av deg. Informasjonen fra denne benyttes til å regne ut en kredittscore. Informasjon som benyttes til dette er blant annet:

Alder Inntekt Formue Gjeld Arbeidssituasjon siste tre år Betalingshistorikk Kreditthistorikk

Dersom beregningen av din kredittscore viser at du har forhold i din økonomi som tilsier at du har en økt risiko for mislighold, resulterer dette i en lavere kredittscore. Da må du kunne regne med å få dårligere vilkår og betingelser, inkludert en høyere effektiv rente. Har du derimot en høyere kredittscore, vil dette kunne vise til at du har en god og stabil inntekt med en lavere risiko for mislighold av låneforpliktelsene dine. Dette vil igjen kunne gi deg bedre forutsetninger for å få beste forbrukslån på dagen med gode vilkår og betingelser.

Derfor er det anbefalt at du på forhånd undersøker hvilken kredittscore du har. På den måten kan du gjøre endringer og tiltak som fører til at kredittscoren din er så god som mulig før du søker om et lån.

Kan signere låneavtalen digitalt

Et lån, uavhengig av om det er et forbrukslån eller om det er en annen type lån, trenger en signatur på lånepapirene. Ettersom dette i dag kan foregå digitalt, er det ingenting i veien for at du kan få utbetalt pengene allerede samme dag som du får innvilget et forbrukslån. Det du da må sørge for er at du har tilgjengelig BankID slik at du kan fullføre lånesøknaden din digitalt. En del av det å fullføre en søkeprosess handler om å signere avtalen.

Dette koster et forbrukslån

Det er ikke bare selve lånebeløpet du skal betale tilbake når du låner penger i banken. I tillegg blir du nødt til å betale både renter, gebyrer og andre omkostninger. Dette er kostnader det er viktig at du er klar over og vet hvordan fungerer ettersom enkelte av dem kan du være med på å påvirke, mens andre handler om långivers profil. Du kan med andre ord påvirke disse kostnadene også ved å for eksempel velge den långiveren som har lavest ekstrakostnader tilknyttet sine beste forbrukslån på dagen.

Renter

Når du skal betjene et lån, kommer du ikke unna å måtte betale renter, og her opererer långiverne gjerne med to ulike rentekostnader. Den første du vil møte når du skal søke om et forbrukslån er den nominelle renten. Dette er på mange måter prisen du betaler for å låne penger av banken.

Den nominelle renten er fastsatt av långiver og er ikke mulig å påvirke i noen grad. Denne vil også være lavere enn den effektive renten, og dermed er det fort gjort å la seg friste av en lav rente. Her er det derfor viktig å vite at skal du derimot se den faktiske prisen på et forbrukslån, må du se på den effektive renten. I denne renten er det blant annet inkludert gebyrer og andre omkostninger som lånet koster deg. Du vil dermed kunne få en bedre forståelse av hvor dyrt lånet vil bli ved å se på denne renten.

Den effektive renten er det også mulig å forhandle og påvirke ut ifra hvilken kredittscore du har. Det vil derfor kunne være mye penger å spare på å forhandle frem en god effektiv rente.

Gebyrer og omkostninger

Når du får innvilget en søknad om beste forbrukslån på dagen, vil det komme et etableringsgebyr. Dette gebyret skal sørge for å dekke kostnader som kommer i forbindelse med opprettelsen av lånet ditt. Etableringsgebyret ligger normalt et sted opp mot 1 000 kroner, men enkelte långivere tilbyr også forbrukslån uten dette gebyret.

Utover gebyr tilknyttet oppretting av lån og låneavtale, vil du også måtte regne med å betale et administrasjonsgebyr. Dette er et gebyr som tilfaller deg hver måned og skal sørge for å dekke kostnader knyttet til opprettholdelse av låneavtalen.

Har du en plan på å skulle betale ned lånet raskere enn du ønsket når du søkte, bør du undersøke vilkårene for å innfri lånet tidligere. Enkelte långivere krever et gebyr for dette, mens andre har ikke det. Gebyret som da blir krevd av deg er for å sikre at långiver ikke skal gå på et økonomisk tap ettersom det bortfaller renteinntekter for lånet ved tidlig innfrielse.

Dette kan du låne med et forbrukslån

Når det er snakk om et forbrukslån, er dette ofte referert til som et lån som ikke krever sikkerhet for lånesummen. Ettersom det ikke stilles krav til sikkerhet, vil det være begrenset hvor mye du faktisk kan låne med et forbrukslån. Denne begrensningen er bestemt av norsk lov og reguleres gjennom utlånsforskriften. Dette betyr at ingen långiver har lov til å gå utenom denne og må derfor forholde seg til den når de behandler lånesøknader.

Begrensningen som er bestemt, ligger på 600 000 kroner i usikret lån. Dette betyr at du ikke kan låne mer enn dette uten at det da er snakk om å stille sikkerhet for lånet. Begrensningen er ment å skulle beskytte privatpersoner mot å ta opp for høye lånesummer med lån som i utgangspunktet er svært kostbare.

Om du kan låne såpass mye som 600 000 kroner, vil avhenge av blant annet hvor mye gjeld du har fra før og hvilken inntekt du har. For å kunne låne penger, må du også ha en inntekt til å betjene det.

Så mye har du råd til å låne

Det kan være utfordrende å vite nøyaktig hvor mye du kan låne med et forbrukslån. Dette handler om hvilken inntekt du har og hvor mye du har til overs som kan benyttes til å betale ned på et forbrukslån. I tillegg vet vi at det ikke bare er snakk om å betale ned selve lånet, men at det tilkommer andre kostnader i tillegg.

Dersom du synes det kan være vanskelig å vite hva et lån kan komme til å koste deg, kan du bruke en lånekalkulator. Da behøver du bare å legge inn informasjon om lånet du ønsker, og så vil kalkulatoren kunne gi deg et estimat på hvor mye lånet kan komme til å koste deg.

For å regne ut hva lånet vil koste, må du legge inn

Hvor mye du ønsker å låne Hvilken rente du tror du vil få på lånet Hvor lang nedbetalingstid du vil ha Eventuelt etableringsgebyr

Ved å endre på lånesummen eller nedbetalingstiden, vil du kunne se hvordan lånet endrer kostnad. Lang nedbetalingstid gir lavt månedlig avdrag, men en høyere totalpris sammenlignet med en kortere nedbetalingstid. Velger du en kort nedbetalingstid vil du oppleve høyere månedlige avdrag, men totalprisen for forbrukslånet blir lavere.

Når du tar i bruk en lånekalkulator, vil denne kunne hjelpe deg med å redusere risikoen for å låne over evne. Det er likevel viktig å huske på at kalkulatoren ikke tar høyde for fremtidige endringer i renter eller andre endringer som vil påvirke lånet ditt. Derfor er det viktig at du vet at en lånekalkulator bare kommer med et estimat og ikke en nøyaktig pris.

Beste forbrukslån på dagen med betalingsanmerkning

Dersom du har en betalingsanmerkning, vil dette være en utfordring når det gjelder å få innvilget et forbrukslån. Dette vil kunne gjøre det vanskelig å få innvilget andre type lån også, samt at det vil være vanskelig å

Tegne nye forsikringer Inngå strømavtaler Få mobilabonnement

Å ha en betalingsanmerkning indikerer at du over en lengre tid har hatt en lav betalingsevne og dermed utgjør en høyere risiko for å kunne misligholde et lån. Derfor vil det også være vanskelig å få innvilget et lån, spesielt et forbrukslån uten sikkerhet. Det er likevel ikke umulig.

Finn riktig långiver

Det er mange långivere på markedet, men ikke alle ønsker å tilby lån til deg med en betalingsanmerkning. Derfor bør du først og fremst finne de långiverne som tilbyr denne type lån. Det vil kunne spare deg for mye unødvendig stress og tap av tid, spesielt når du ønsker å finne beste forbrukslån på dagen og få dette innvilget samme dag.

Krav om sikkerhet

Deretter bør du sette deg inn i hvilke krav som stilles. Som oftest vil det stilles krav om sikkerhet når det gjelder lån med betalingsanmerkning. I tillegg bør du sørge for at du leser vilkår og betingelser nøye. Disse kan nemlig være dårligere enn om du hadde søkt uten betalingsanmerkning.

Refinansier lånet

Dersom du har mulighet til det, bør du betale ned gjelden som er tilknyttet den betalingsanmerkningen du har. På den måten vil også kredittscoren din øke, og du vil kunne få bedre betingelser for forbrukslånet. Om du gjør dette, vil det være muligheter for deg å sørge å refinansiere lånet slik at du sikrer deg bedre vilkår.

Beste forbrukslån på dagen med en medlåntaker

Dersom du ikke har den beste kredittscoren eller du for eksempel har en betalingsanmerkning, vil du ikke nødvendigvis få det beste forbrukslån på dagen. Du kan derimot gjøre noe med dette ved å søke sammen med en medlåntaker. En medlåntaker kan for eksempel være noen du stoler på, som en venn, et familiemedlem eller en partner. Det kan også være en forelder. Viktigst av alt er at du velger en å søke sammen med som har en god økonomi som bidrar til å styrke lånesøknaden din.

Når du søker sammen med en medlåntaker, blir dere begge to vurdert sammen. Det betyr at långiver også får en ekstra sikkerhet i at dere er to som skal nedbetale lånet. Dette kan gjøre at du ender opp med bedre vilkår og betingelser, samt at du kan låne mer enn du i utgangspunktet hadde hatt som låneevne.

Som medlåntaker blir kredittscoren til personen påvirket. Det samme gjelder personens økonomi. Derfor er det anbefalt at dere skriver en kontrakt dere imellom som skal sikre medlåntaker dersom du skulle misligholde lånet.

Beste forbrukslån på dagen til refinansiering

Om du har gjennomgått flere ulike endringer i økonomien din som har gitt deg økt eller redusert betjeningsevne, bør du vurdere refinansiering. Når du refinansierer, samler du flere dyre lån og kredittkort inn under et større forbrukslån. På den måten reduserer du både antall kreditorer du må forholde deg til, men får samtidig redusert dine månedlige kostnader tilknyttet betjening av gjeld.

Et lån eller kredittkort blir innvilget med utgangspunkt i den kredittscoren du hadde på tidspunktet du søkte. Har du fått en økt betjeningsevne vil dette si at din kredittscore mest sannsynlig har blitt bedre. Dermed vil det også være større sannsynlighet for at dine vilkår og betingelser kan reforhandles slik at disse blir bedre.

Har du derimot hatt en nedgang i din betjeningsevne, kan det være lønnsomt å refinansiere for å sikre god kontroll på økonomien din. Dersom du for eksempel har fått lavere inntekt eller økte utgifter, kan det være at enkelte låneforpliktelser blir nedprioritert. En redusert betjeningsevne kan enten være for en periode eller være varig. Det vil, i tilfeller der det er en varig nedgang i betjeningsevnen din, være lønnsomt å refinansiere. Da vil du kunne forhindre sannsynligheten for å miste oversikt og kontroll, samt havne i en økonomisk situasjon det kan være utfordrende å komme ut av.

Låneagent sikrer beste forbrukslån på dagen

Det er et stort antall långivere som alle ønsker å kunne tilby deg deres beste forbrukslån på dagen. Dette kan gjøre det svært utfordrende for mange å finne frem i det havet av ulike lånetilbud og långivere. Derfor kan det være lurt å ta i bruk en låneagent som formidler lånetilbud til deg ut ifra dine kriterier om lånebeløp og nedbetalingstid.

Ved å låne en låneagent, vil du blant annet oppleve å spare tid på selve låneprosessen. Dette kan være svært gunstig, spesielt for deg som ønsker å finne beste forbrukslån på dagen. Du behøver nemlig bare å fylle ut en lånesøknad som siden blir sendt videre til de samarbeidende långiverne.

Når disse mottar søknaden din, vil du kunne være trygg på at du får et bedre tilbud enn om du hadde søkt hos dem direkte. Dette fordi de vil sørge for å tilby deg deres beste tilbud, da de er klar over at de konkurrerer om å kunne gi deg nettopp det. Du vil derfor kunne potensielt spare penger også ved å ta i bruk en låneagent.

Det er helt uforpliktende å bruke en låneagent. Du kan med andre ord velge å avslå samtlige tilbud du får inn. I tillegg koster det deg ingenting, da låneagenten får provisjon av långiver dersom du skulle velge et av tilbudene som blir formidlet.

Sammenlign lånetilbud

Det vil være lurt å sammenligne lånetilbud som du får inn. Spesielt kan dette være en god ide for deg som ikke helt vet hva du ser etter. For eksempel er det flere ting du bør legge merke til. Dessuten kan flere av tilbudene virke å være svært like, noe som gjør jakten på å finne tilbudet om beste forbrukslån på dagen vanskeligere.

På nett finnes det en rekke aktører som tilbyr deg å sammenligne lånetilbud slik at du kan være sikker på at du velger rett. Blant det du bør legge merke til når du skal sammenligne lånetilbud er;

Rentesats Vilkår Betingelser Løpetid Gebyrer Skjulte kostnader

Du bør også finne informasjon om selve långiveren. Dette kan du for eksempel finne ved å lese hva andre lånekunder mener om banken. Bruk gjerne noe tid på å finne ut av dette da det kan være store forskjeller iblant annet kundeservice. Dette kan spare deg for ubehagelige situasjoner senere.

Oppsummering